بالصور: تجهيز مركزي علاج المصابين بـ«كورونا» في السواني والزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 01:10 مساء
مركز عزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا في الزاوية، 14 أبريل 2020، (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الانتهاء من تجهيز مركزي عزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في منطقة السواني ومدينة الزاوية.

ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، تظهر تزويد تلك المراكز بأسرة رعاية وأجهز تنفس صناعي إضافة إلى أسرة إيواء عادية لتلك المراكز والتي ضمت، منوهة بتنفيذ الأعمال في وقت قياسي.

وكانت وزارة الصحة خصصت ستة مواقع لعلاج مصابي الفيروس داخل طرابلس، وهي مركز علاج معيتيقة، ومركز زاوية الدهماني الواقع بمبنى إيواء مستشفى العيون، ومركز علاج أبوسليم، ومركز جزيرة سوق الثلاثاء، ومركز طريق المطار، وسفينة «بن عوف» بمقر قاعدة أبوستة البحرية.

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كما تواصل الشركات المتعاقد معها أعمال تجهيز مراكز في مدن زليتن وغدامس ونالوت وزوارة والخمس والزاوية وورشفانة، إضافة إلى مدن أخرى، تحسبا لظهور حالات إصابة فيها.

مركز عزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا في منطقة السواني
جانب من التجهيزات داخل أحد المركزين.
أسرة رعاية بأحد المركزين
أسرة إيواء للمصابين.
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