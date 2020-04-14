السراج يبحث مع آمري المناطق العسكرية المرحلة المقبلة من العمليات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 12:38 مساء
اجتماع السراج مع آمري المناطق العسكرية، 14 أبريل 2020، (حكومة الوفاق)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، القائد الأعلى للجيش فائز السراج مع آمري المناطق العسكرية، لبحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية وبرامج تنفيذها.

واطلع السراج على تقارير عن تطورات الأوضاع الميدانية في المناطق العسكرية الثلاث وآليات التنسيق بينها، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ضم الاجتماع آمر المنطقة الغربية وغرفة العمليات المشتركة، اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر منطقة طرابلس اللواء عبد الباسط مروان.

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وأمس، سيطرت قوات حكومة الوفاق على عدد من المدن حول طرابلس، منها صرمان وصبراتة، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع.

وخرج السراج بعدها في مؤتمر صحفي معلنًا إصداره تعليمات لوزارة الخارجية بإرسال جثامين «المرتزقة» الذين قُـتلوا في تلك المعارك إلى دولهم مع أوراقهم الثبوتية، مضيفًا أن السيطرة على مناطق الساحل الغربي «تمثل يوم انتصار لكل الليبين».

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