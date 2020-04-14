النواب المجتمعون في طرابلس يدعون إلى منع الأعمال الانتقامية في «المدن المحررة»

جلسة للنواب المجتمعين في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا النواب المجتمعون في طرابلس حكومة الوفاق إلى اتخاذ التدابير العاجلة لمنع حدوث أي أعمال انتقامية في مدن الساحل الغربي «المحررة»، التي سيطرت عليها قوات الوفاق أمس الإثنين.

وأمس، سيطرت قوات حكومة الوفاق على عدد من المدن حول طرابلس، منها صرمان وصبراتة، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع.

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وطالبوا بعدم الاعتداء على ممتلكات المواطنين، والإسراع بتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لهذه المدن، خصوصا المتعلقة بمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، حسب بيان على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أصدر قرارين كلف بموجبهما مديرين جديدين لمديريتي الأمن في صبراتة وصرمان، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وبسط السيطرة الأمنية داخل «المدن المحررة»، وملء الفراغ الأمني.