أحوال الطقس اليوم: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 10:30 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، مع رياح نشطة على مناطق الشمال الغربي مثيرة للأتربة والغبار.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة في جميع المناطق بين 31 و41 درجة مئوية.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، نشطة إلى قوية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وبين 33 و38 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

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