«التعذيب حتى الموت».. ضبط المتهمين بقتل مواطن في مسلاتة

أحد المتهمين بارتكاب جريمة القتل في مسلاتة. (مديرية أمن مسلاتة)

أعلنت مديرية أمن مسلاتة القبض على شخصين بتهمة خطف وقتل مواطن في منطقة الغرارات بمسلاته.

وأشارت المديرية، في بيان صحفي، إلى «ضبط الجناة، وهما (خ أ ن) و (م ع ل)»، منوهة إلى «اعترافهما بارتكاب الجريمة بعد تعذيب المغدور بأدوات بدائية وتناوبا على ضربه ضرباً مبرحاً تسبب في كسر وهتك أعضاء جسمه».

وذكر البيان أن «القبض على المتهمين جاء بعد 24 ساعة من خطف وقتل المغدور (ن م أ) مواليد 1963م من منطقة الغرارات بمسلاتة»، مشيرا إلى «إحالتهما إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص، وتم إيداعهما في مؤسسة الإصلاح والتأهيل زليتن».

