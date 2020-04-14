السراج: إرسال جثامين «المرتزقة» في معركة صرمان وصبراتة إلى دولهم

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية بإرسال جثامين «المرتزقة» الذين قتلوا في معارك الإثنين، إلى دولهم مع أوراقهم الثبوتية «حتي يعرفوا ما فعلت أيديهم».

وتابع السراج خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن السيطرة على صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات القيادة العامة، «يمثل يوم انتصار لكل الليبين»، وفق قوله.

ولفت إلى أنه أصدر أوامر لوزارة الداخلية بتفعيل مديريات الأمن في «المدن المحررة»، وتستلم الأمن فيها وإعادة الاستقرار.

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كما أعطى تعليمات لوزارة الصحة بالعمل الفوري مع كل الوحدات والمستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات والعيادات، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتجهيزات الخاصة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن توجيهات لوزارة الحكم المحلي للعمل مع المجالس البلدية المنتخبة لتقديم الخدمات للمواطنين.

وفي وقت سابق من الإثنين أكدت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات القيادة العامة، و«تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وحذرت الغرفة، في بيان، «بشدة كل من تُسوّل له نفسه» للقيام بأعمال انتقامية أو سرقات أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.