الحاسي: لا حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية منذ 5 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 11:59 مساء
الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (الإنترنت)

أكد الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا الدكتور، أحمد الحاسي، أن اللجنة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، مضيفا أن المنطقة الشرقية لم تسجل أي حالات لم تسجل أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا منذ خمس أيام.

وشدد الحاسي خلال الإيجاز الصحفي اليوم، أن الوضع الوبائي للمناطق التابعة للحكومة الموقتة لايزال جيدًا، مضيفا أن عدد الحالات التي أجريت عليها الاختبارات منذ بدء الأزمة 208 حالة منها 204 نتائجها سالبة و4 حالات إيجابية.

الحاسي ينقل رسالة من العائلة المصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي

وأشار الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية إلى أن الحالات الأربعة هي الحالة الصفرية والحالات المخالطين لها، مشددًا على ضرورة التقيد بكل الإجراءات منها التباعد الاجتماعي والنظافة والالتزام بساعات الحظر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
إنتر يعاند مع إيكاردي ويمنح سان جيرمان ضوءًا أخضر لدفع 70 مليون يورو
رياضة عالمية
«تيك توك دوك».. طبيب يكافح «كورونا» بفيديوهات طريفة
منوعات
طرح أغنية «إنت بطل» لمساندة مرضى «كورونا»
ثقافة وفن
مستشفى دروغبا يفتح أبوابه لمصابي «كورونا»
رياضة عالمية
عماري زايد ينعي مقتل 4 أساتذة جامعيين في «معركة أبوقرين»
ليبيا
السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيروس «كورونا» يظهر في تحاليل مرضى متعافين