الحاسي: لا حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية منذ 5 أيام

الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (الإنترنت)

أكد الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا الدكتور، أحمد الحاسي، أن اللجنة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، مضيفا أن المنطقة الشرقية لم تسجل أي حالات لم تسجل أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا منذ خمس أيام.

وشدد الحاسي خلال الإيجاز الصحفي اليوم، أن الوضع الوبائي للمناطق التابعة للحكومة الموقتة لايزال جيدًا، مضيفا أن عدد الحالات التي أجريت عليها الاختبارات منذ بدء الأزمة 208 حالة منها 204 نتائجها سالبة و4 حالات إيجابية.

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وأشار الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية إلى أن الحالات الأربعة هي الحالة الصفرية والحالات المخالطين لها، مشددًا على ضرورة التقيد بكل الإجراءات منها التباعد الاجتماعي والنظافة والالتزام بساعات الحظر.