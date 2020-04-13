قنونو يكشف تفاصيل سيطرة «قوات الوفاق» على صرمان وصبراتة ومناطق الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 11:16 مساء
ذخائر سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق في صرمان، 13 أبريل 2020، (بركان الغضب)

كشف الناطق باسم قوات الوفاق، عقيد طيّار محمد قنونو، تفاصيل سيطرة قواته على عدد من المدن حول طرابلس، منها صرمان وصبراتة، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع «في غضون ساعات».

وأوضح قنونو، في الإيجاز الصحفي الذي نشرته عملية «بركان الغضب» اليوم، أن قوات الوفاق بدأت «الهجوم الكاسح» للسيطرة على صرمان فجر اليوم، من الأرض والبحر والجو ومن محاور عديدة.

وأضاف أن قوات الوفاق بسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات ومليتة، وزلطن ورقدالين والجميل، والعسة، قبل غروب شمس اليوم، لافتا إلى مطاردة قواته «الفلول المهزومة» وغنمت ست مدرعات إماراتية وعشر دبابات، بالإضافة إلى عشرات الآليات المسلحة، وترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر.

ولفت إلى أن قوات القيادة العامة قبل مغادرة المدن، حاولت إحراق مديريات الأمن، لكن الأهالي استطاعوا إخماد النيران.

وشدد على أن قوات القيادة العامة ردت على هذا التقدم لقواته من خلال إمطار طرابلس بعشرات الصواريخ والقذائف العشوائية.

وفي وقت سابق من اليوم أكدتت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات القيادة العامة، و«تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وحذرت الغرفة، في بيان اليوم، «بشدة كل من تُسوّل له نفسه» للقيام بأعمال انتقامية أو سرقات أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

مدرعتان سيطرت عليهما قوات حكومة الوفاق في صرمان، 13 أبريل 2020، (بركان الغضب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
إنتر يعاند مع إيكاردي ويمنح سان جيرمان ضوءًا أخضر لدفع 70 مليون يورو
رياضة عالمية
«تيك توك دوك».. طبيب يكافح «كورونا» بفيديوهات طريفة
منوعات
طرح أغنية «إنت بطل» لمساندة مرضى «كورونا»
ثقافة وفن
مستشفى دروغبا يفتح أبوابه لمصابي «كورونا»
رياضة عالمية
عماري زايد ينعي مقتل 4 أساتذة جامعيين في «معركة أبوقرين»
ليبيا
السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيروس «كورونا» يظهر في تحاليل مرضى متعافين