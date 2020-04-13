قنونو يكشف تفاصيل سيطرة «قوات الوفاق» على صرمان وصبراتة ومناطق الساحل الغربي

ذخائر سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق في صرمان، 13 أبريل 2020، (بركان الغضب)

كشف الناطق باسم قوات الوفاق، عقيد طيّار محمد قنونو، تفاصيل سيطرة قواته على عدد من المدن حول طرابلس، منها صرمان وصبراتة، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع «في غضون ساعات».

وأوضح قنونو، في الإيجاز الصحفي الذي نشرته عملية «بركان الغضب» اليوم، أن قوات الوفاق بدأت «الهجوم الكاسح» للسيطرة على صرمان فجر اليوم، من الأرض والبحر والجو ومن محاور عديدة.

وأضاف أن قوات الوفاق بسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات ومليتة، وزلطن ورقدالين والجميل، والعسة، قبل غروب شمس اليوم، لافتا إلى مطاردة قواته «الفلول المهزومة» وغنمت ست مدرعات إماراتية وعشر دبابات، بالإضافة إلى عشرات الآليات المسلحة، وترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر.

ولفت إلى أن قوات القيادة العامة قبل مغادرة المدن، حاولت إحراق مديريات الأمن، لكن الأهالي استطاعوا إخماد النيران.

وشدد على أن قوات القيادة العامة ردت على هذا التقدم لقواته من خلال إمطار طرابلس بعشرات الصواريخ والقذائف العشوائية.

وفي وقت سابق من اليوم أكدتت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات القيادة العامة، و«تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وحذرت الغرفة، في بيان اليوم، «بشدة كل من تُسوّل له نفسه» للقيام بأعمال انتقامية أو سرقات أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

مدرعتان سيطرت عليهما قوات حكومة الوفاق في صرمان، 13 أبريل 2020، (بركان الغضب)