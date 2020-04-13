«بركان الغضب»: «تحرير» المحتجزين في سجن صرمان من بينهم أطفال قُصّر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 10:53 مساء

أعلنت عملية بركان الغضب، أنها قوات حكومة الوفاق قامت بـ«تحرير عدد من المختطفين» المحتجزين في سجن صرمان من بينهم أطفال قُصّر.

وبحسب بيان لعملية بركان الغضب اليوم علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فمن ضمن المختطفين الذين وجدوا اليوم في سجن صرمان، عبدالحفيظ سويسي التائب، الذي «خطفته» قوات القيادة العامة، منذ ثلاثة أشهر دون أن يعلم ذووه مكانه ومصيره.

وأوضح البيان أن قوات القيادة العامة كانت تحاول «مقايضة» التائب بعناصرها المقبوض عليهم من قبل قوات الوفاق.

قنونو يعلن السيطرة على صبراتة وصرمان

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان.

وقال إن قوات الوفاق تطارد «فلول» قوات القيادة العامة، كما سيطرت على عدد من المدرعات الإماراتية وعربات صواريخ «غراد» وعشر دبابات وآليات مسلحة، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
إنتر يعاند مع إيكاردي ويمنح سان جيرمان ضوءًا أخضر لدفع 70 مليون يورو
رياضة عالمية
«تيك توك دوك».. طبيب يكافح «كورونا» بفيديوهات طريفة
منوعات
طرح أغنية «إنت بطل» لمساندة مرضى «كورونا»
ثقافة وفن
مستشفى دروغبا يفتح أبوابه لمصابي «كورونا»
رياضة عالمية
عماري زايد ينعي مقتل 4 أساتذة جامعيين في «معركة أبوقرين»
ليبيا
السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيروس «كورونا» يظهر في تحاليل مرضى متعافين