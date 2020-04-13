«بركان الغضب»: «تحرير» المحتجزين في سجن صرمان من بينهم أطفال قُصّر

أعلنت عملية بركان الغضب، أنها قوات حكومة الوفاق قامت بـ«تحرير عدد من المختطفين» المحتجزين في سجن صرمان من بينهم أطفال قُصّر.

وبحسب بيان لعملية بركان الغضب اليوم علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فمن ضمن المختطفين الذين وجدوا اليوم في سجن صرمان، عبدالحفيظ سويسي التائب، الذي «خطفته» قوات القيادة العامة، منذ ثلاثة أشهر دون أن يعلم ذووه مكانه ومصيره.

وأوضح البيان أن قوات القيادة العامة كانت تحاول «مقايضة» التائب بعناصرها المقبوض عليهم من قبل قوات الوفاق.

قنونو يعلن السيطرة على صبراتة وصرمان

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان.

وقال إن قوات الوفاق تطارد «فلول» قوات القيادة العامة، كما سيطرت على عدد من المدرعات الإماراتية وعربات صواريخ «غراد» وعشر دبابات وآليات مسلحة، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.