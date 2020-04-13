تكليف المريمي برئاسة تحالف القوى الوطنية خلفا لجبريل

أمين عام حزب تحالف القوى الوطنية، خالد المريمي، (الإنترنت)

قال أمين عام حزب تحالف القوى الوطنية، خالد المريمي، إنه جرى تكليفه برئاسة الحزب بعد وفاة رئيسه السابق محمود جبريل، مضيفا أن تماسك وترابط الرفاق داخل تحالف القوى الوطنية هو أهم ما يمكن فعله حاليا.

وتابع المريمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، «أشكر رفاقي على الثقة التي منحوني إياها وأتمنى أن أكون في مستوى هذه الثقة».

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وتابع أنه سيعمل على استمرار حمل رسالة ومشروع تحالف القوى الوطنية التي وضع دعائمها الدكتور محمود جبريل، قبل رحيله.

وتوفي الدكتور محمود جبريل في مصر يوم 5 أبريل الحالي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.