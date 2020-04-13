مؤسسة النفط تتسلم الشحنة الرابعة من المستلزمات الطبية لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 09:15 مساء
الشحنة الرابعة المعدات الطبية لمكافحة كورونا. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة تسلمت، اليوم الإثنين، الشحنة الرابعة من المعدات الطبية، في إطار جهود المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت المؤسسة في بيان أن الشحنة تحتوي على قرابة 100 صندوق من المعدات الطبية وصلت إلى مستودع المؤسسة الوطنية للنفط اليوم، وسيجري توزيعها لاحقًا على العيادات والمستشفيات في كافة أرجاء ليبيا.

كما ستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتوزيع جزء من هذه المعدات على عديد الشركات التابعة لها في كامل أنحاء البلاد، بحسب البيان.

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، مختار عبدالدائم: «لا زلنا نعمل على توفير مزيد الاحتياجات الطبية الأساسية مثل الأقنعة، وأجهزة التنفس الصناعي، والبدل الواقية وغيرها من المواد الضرورية».

وأشار عبدالدائم إلى إرسال القافلة الأولى إلى الجنوب وستباشر البلديات بالتوزيع قريبًا. لافتًا إلى أن الأطباء وخبراء الصحة أكدوا أن هذه المعدات تلبي احتياجاتهم في هذه المرحلة.

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