باشاغا يكلف مديرين جديدين للأمن في صبراتة وصرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 08:13 مساء
وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، قرارين كلف بموجبهما مديرين جديدين لمديريتي الأمن في صبراتة وصرمان غرب العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فسيبوك».

ونص قراري باشاغا بالخصوص على تكليف العميد عبدالله العارف علي المحجوبي مهام مدير أمن صرمان. وتكليف العميد عبدالسلام المبروك عبدالسلام شوية مهام مدير أمن صبراتة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وبسط السيطرة الأمنية داخل المدن المحررة من قبل قوات الجيش الليبي بحكومة الوفاق الوطني، وملء الفراغ الأمني الذي تركته الميليشيات الخارجة عن الشرعية».

السراج: استعدنا صرمان وصبراتة وأفشلنا محاولة تعطيل «عاصفة السلام»

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في بيان استعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراتة من القوات التابعة للقيادة العامة التي اعتبر محاولتها تعطيل عملية «عاصفة السلام» بالهجوم على منطقة أبوقرين «فشلت».

وفي 25 مارس الماضي أطقت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق عملية «عاصفة السلام»، للرد على «الانتهاكات المستمرة للهدنة»، التي أسفرت عن وقوع «ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء».

 

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