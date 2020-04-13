غرفة العمليات المشتركة التابعة لـ«الوفاق» تؤكد السيطرة على صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 07:58 مساء
مدرعتان سيطرت عليهما قوات حكومة الوفاق في صرمان، 13 أبريل 2020، (بركان الغضب)

أعلنت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات القيادة العامة، و«تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وحذر الغرفة بيان اليوم، «بشدة كل من تُسوّل له نفسه» للقيام بأعمال انتقامية أو سرقات أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

قنونو يعلن السيطرة على صبراتة وصرمان

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان.

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وقال إن قوات الوفاق تطارد «فلول» قوات القيادة العامة، كما سيطرت على عدد من المدرعات الإماراتية وعربات صواريخ «غراد» وعشر دبابات وآليات مسلحة، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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