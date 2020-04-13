السيطرة على حريق اندلع بسوق البدرية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 06:46 مساء
سيارة إطفاء خلال إطفاء الحريق بسوق البدرية في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أكدت مديرية أمن بنغازي، الإثنين، السيطرة الكاملة على حريق اندلع بسوق البدرية المعروف بـ«سوق المصرية» الذي يقع بمنطقة أرض الحراسة في مدينة بنغازي من قبل رجال الإطفاء والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحريق اندلع مساء أمس الأحد، واستغرقت عملية السيطرة عليه وإخماد النيران، الممتدة إلى عدد من المحلات، عدة ساعات بسبب صعوبة وصول مركبات الإطفاء لمكان الحريق داخل السوق لضيق الأبواب والممرات وتشابك المحلات والبناء العشوائي داخل السوق

وأوضحت المديرية أن قوات كبيرة على رأسها قسم شرطة النجـدة ومركز شرطة الفويهات والدفاع المدني والأجهزة الأمنية والعسكرية كانت قد توجهت على الفور إلى منطقة الحادثة، وسخَّرت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي ومديرية الأمن جميع إمكاناتها من أجل السيطرة على الحريق.

وأضافت أنه جرى التعامل مع الحريق منذ ليل الأمس إلى ظهر اليوم الإثنين وتم إخماد الحريق بفضل جهود رجال الإطفاء دون وجود أية خسائر في الأرواح، لكن الدخان مازال يتصاعد من داخل السوق إلى هذه اللحظة بسبب البضائع الموجودة تحت الركام ونجاة بعض الأماكن البسيطة داخل السوق.

وأكدت الغرفة الأمنية المشتركة ومديرية الأمن أن الجهات المختصة تُجري التحقيقات اللازمة في أسباب الحادث، مشيدة بجهود الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والعسكرية ووحدات أقسام الإطفاء بالشركات العاملة في بنغازي التي كانت في الموعد، وكذلك أبناء المنطقة الذين تعاملوا بقوة مع الحادثة.

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