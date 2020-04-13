الصين تتعهد بتقديم المستلزمات الطبية التي تحتاجها ليبيا للوقاية من «كورونا»

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده ستقدم بقدر إمكانها المستلزمات الطبية التي تحتاجها ليبيا بشكل ملح للوقاية من «كورونا».



وأضاف في رسالة إلى وزير الخارجية المفوض محمد سيالة «سنتقاسم الخيرات وتعزيز التعاون مع جانيكم في أعمال الوقاية والسيطرة بما يحافظ على الصحة والأمن لشعبي البلدين»، حسب الصفحة الرسمية لمكتب الإعلام بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

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وتقدم وزير الخارجية الصيني بالشكر لسيالة على الرسالة التي أعرب فيها عن الدعم والتضامن مع جهود الحكومة الصينية في مكافحة الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس «كورونا» المستجد. وقال وانغ يي: «نشارك الجانب الليبي فيما يعاني منه، وسنقف بثبات بجانبكم انطلاقا من اهتمامنا البالغ بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين».

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق وضع الترتيبات اللازمة لتسلم الشحنة الأولى من المساعدات الطبية الصينية من أجهزة ومعدات ستستخدم في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.