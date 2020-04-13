كيف رصد مركز مكافحة الأمراض التزام محطات الوقود بالوقاية من «كورونا»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 05:10 مساء
عامل يرتدي قفازا خلال تموين سيارة بالوقود في أحد المحطات بالعاصمة طرابلس. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

سلط تقرير مصور بثه المركز الوطني لمكافحة الأمراض الضوء على التزام محطات الوقود بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا».

وأظهرت مقاطع مصورة من التقرير، الذي نشرته الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين، عمالا في محطات بنزين يرتدون قفازات وأقنعة للوقاية من الفيروس. ونقل التقرير عن أحد أصحاب السيارات القول «لا داعي للنزول من السيارات في محطات تعبئة الوقود»، مضيفا «العاملون في المحطات يمونون السيارات بالبنزين دون أن ننزل من سياراتنا».

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وعبر أحد أصحاب المحطات عن شكره لاهتمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتوعية المواطنين لسبل الوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أن جهود التوعية تصل إلى المحطات. ونوه إلى «اهتمام الجهات المعنية بتعقيم المحطة برش المحطات أكثر من مرة في اليوم الواحد».

وارتفعت عدد حالات الشفاء من فيروس «كورونا» في ليبيا إلى تسع حالات، حسب بيان صادر عن المركز أمس الأحد، مشيرا إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم أمس الأحد، 11 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

عامل يرتدي قناعا وقفازا خلال تموين سيارة بالوقود في أحد المحطات بالعاصمة طرابلس. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
عامل يرتدي قناعا وقفازا خلال تموين سيارة بالوقود في أحد المحطات بالعاصمة طرابلس. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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