قنونو يعلن السيطرة على صبراتة وصرمان

دبابات سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق في صرمان، 13 أبريل 2020، (بركان الغضب)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان.

وقال إن قوات الوفاق تطارد «فلول» قوات القيادة العامة، كما سيطرت على عدد من المدرعات الإماراتية وعربات صواريخ غراد وعشر دبابات وآليات مسلحة، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وصباح اليوم، كشف قنونو عن السيطرة على أجزاء واسعة من صرمان و«تدمير غرفة عمليات» القياد العامة بها إضافة إلى السيطرة على معدات في تمركزات قواتها.

واندلعت أمس اشتباكات قوية في منطقة أبوقرين (جنوب شرق مصراتة)، إذ أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري السيطرة على بوابتها الغربية، قبل أن يكشف عن سقوط طائرة تابعة للقيادة العامة بها ومقتل طاقمها، لكن الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، قال إن «قوات الوفاق» استدرجت قوات القيادة العامة، إذ «تراجعت تكتيكيا من تمركزاتها الأمامية»، ثم أطلقوا هجوما مضادا من كافة المحاور.

ذخائر عثر عليها خلال عملية السيطرة على صبراتة وصرمان

قاذفة صواريخ غراد

مدرعتان سيطرت عليهما قوات حكومة الوفاق