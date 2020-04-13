ارتفاع جماعي للعملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية

ارتفعت العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الإثنين، فقد زاد الدولار أربعة قروش ليصل إلى 5.06 دينار مقابل 5.02 دينار سجلها مساء أمس.

كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة، إذ كسب اليورو ثلاثة قروش بتسجيله 5.47 دينار اليوم مقابل 5.44 دينار أمس، وصعدت العملة البريطانية إلى 6.20 دينار للجنيه الاسترليني، بفارق ثمانية قروش عما كانت عليه مساء أمس.

كذلك زادت كل من العملتين التركية والتونسية، إذ سجلت الليرة التركية 0.74 دينار مقابل 0.73 دينار، والدينار التونسي 1.72دينار مقابل 1.67 دينار خلال الفترة نفسها.