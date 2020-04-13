«الرئاسي» يخفض مرتبات الموظفين في الوحدات الإدارية 20%

شعار حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المجلس الرئاسي قرارا بخفض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة الممولة من الميزانية العامة، ابتداء من أول أبريل الجاري.

وحدد التخفيض في المرتبات بنسبة 20%، على أن يستهدف القرار المشمولين بعلاوات التمييز بنص القرار رقم (27) لسنة 2011، حسب بيان وزارة العمل في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين

ويستثني من تطبيق القرار الوظائف المحددة في القرار رقم (24) لسنة 2019، الذي نص على خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء في حكمهم ووكلاء الوزراءات بنسبة 40%.

كما تضمن خفض رواتب مستشاري رئيس وأعضاء «الرئاسي» ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.