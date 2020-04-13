فريق التوعية من «كورونا» ببنغازي يحذر من ضعف الخدمات الصحية في مركز المعاقين

فريق التوعية بالوقاية من فيروس كورونا ببنغازي خلال جولة داخل مركز المعاقين، 13 أبريل 2020، (وال بنغازي)

حذر الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد من ضعف الخدمات الصحية داخل مركز تأهيل المعاقين بنغازي، وذلك خلال جولته التوعوية بالمركز أمس الأحد.

وقالت رئيس الفريق الطبي، الطبيب سعدة بوليفة، أن المركز ليس به طبيب مكافحة عدوى، إضافة إلى ضعف الوعي الصحي بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية من أي انتشار للعدوى، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الإثنين.

وأشار الفريق الطبي إلى أن عمال النظافة لا يؤدون مهامهم بطريقة صحيحة، حيث لاحظ أنهم يعيدون ارتداء القفازات بعد غسلها، كما لا تنفذ طرق التعقيم السليمة، إضافة إلى أن غرفة العزل غير مطابقة للمعايير.

وتفقد الفريق ضمن جولته التوعوية لموظفي ونزلاء المركز، أقسام الإيواء، ومغسلة الملابس والمطبخ، وتوزيع الملصقات الإرشادية.

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وفي ذات السياق، أتم الفريق الطبي، السبت الماضي، جولته التوعوية حول طرق مكافحة انتشار العدوى من فيروس كورونا، داخل مقر المنطقة العسكرية بنغازي بعد تلقيه الدعوة بالخصوص.

يشار إلى أن الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا تأسس في 10 مارس الماضي، ويتبع مباشرة للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الفيروس.