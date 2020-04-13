فريق التوعية من «كورونا» ببنغازي يحذر من ضعف الخدمات الصحية في مركز المعاقين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 12:45 مساء
فريق التوعية بالوقاية من فيروس كورونا ببنغازي خلال جولة داخل مركز المعاقين، 13 أبريل 2020، (وال بنغازي)

حذر الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد من ضعف الخدمات الصحية داخل مركز تأهيل المعاقين بنغازي، وذلك خلال جولته التوعوية بالمركز أمس الأحد.

وقالت رئيس الفريق الطبي، الطبيب سعدة بوليفة، أن المركز ليس به طبيب مكافحة عدوى، إضافة إلى ضعف الوعي الصحي بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية من أي انتشار للعدوى، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الإثنين.

وأشار الفريق الطبي إلى أن عمال النظافة لا يؤدون مهامهم بطريقة صحيحة، حيث لاحظ أنهم يعيدون ارتداء القفازات بعد غسلها، كما لا تنفذ طرق التعقيم السليمة، إضافة إلى أن غرفة العزل غير مطابقة للمعايير.

وتفقد الفريق ضمن جولته التوعوية لموظفي ونزلاء المركز، أقسام الإيواء، ومغسلة الملابس والمطبخ، وتوزيع الملصقات الإرشادية.

اقرأ أيضا: مؤشرات «كورونا» في ليبيا خلال 48 ساعة: إصابة واحدة وشفاء 8 حالات

وفي ذات السياق، أتم الفريق الطبي، السبت الماضي، جولته التوعوية حول طرق مكافحة انتشار العدوى من فيروس كورونا، داخل مقر المنطقة العسكرية بنغازي بعد تلقيه الدعوة بالخصوص.

يشار إلى أن الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا تأسس في 10 مارس الماضي، ويتبع مباشرة للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
«رويترز»: اتفاق «أوبك» على أكبر خفض للإنتاج يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا
اقتصاد
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
جونسون يؤكد أن حالته كانت لتتدهور في أي لحظة خلال وجوده في المستشفى
دولى
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
بريطانيا ستمنح الدول النامية 200 مليون جنيه استرليني لمواجهة «كورونا»
اقتصاد
1920 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
صنع الله: غلق أنبوب الغاز بسيدي السائح عمل إجرامي ويجب أن ينتهي في الحال
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يجب إطفاء محرك السيارة داخل محطة الوقود؟