مستشفى الجلاء يستقبل 5 مصابين جراء حريق سوق المصرية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 12:20 مساء
حريق سوق المصرية في بنغازي، 12 أبريل 2020، (وال بنغازي)

أعلنت مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي، استقبال خمسة مصابين جراء حريق سوق الوحدة العربية «المصرية»، الذي وقع أمس الأحد.

وتلقى اثنان من المصابين الإسعافات الأولية وغادرا المستشفى، بينما البقية يتلقون الخدمات الطبية، حسب بيان المستشفى الذي نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الإثنين.

يذكر أن حريقا كبيرا اندلع ليلة أمس بالسوق، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخماد ألسنة الحريق، وما زالت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تجري تحقيقاتها لاكتشاف السبب وراء اندلاع الحريق، كما تسعى الأجهزة المختصة إلى إحصاء الخسائر المترتبة عليه.

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