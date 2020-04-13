قنونو يعلن السيطرة على «أجزاء واسعة» من صرمان

آلية عسكرية خاصة بالقيادة العامة سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق في صرمان، 13 أبريل 2020، (بركان الغضب)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو السيطرة على أجزاء واسعة من مدينة صرمان.

وقال قنونو إن قوات الوفاق تطارد «فلول» قوات القيادة العامة، كما «سيطرت على آليات لهم بعد اقتحام تمركزاتهم وتدمير غرفة عملياتهم»، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

واندلعت أمس اشتباكات قوية في منطقة أبوقرين (جنوب شرق مصراتة)، إذ أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري السيطرة على بوابتها الغربية، قبل أن يكشف عن سقوط طائرة تابعة للقيادة العامة بها ومقتل طاقمها، لكن الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، قال إن «قوات الوفاق» استدرجت قوات القيادة العامة، إذ «تراجعت تكتيكيا من تمركزاتها الأمامية»، ثم أطلقوا هجوما مضادا من كافة المحاور.