أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة غربا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 11:45 صباحا
صورة للسماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: الإنترنت)

تشهد غالبية مناطق غرب ليبيا، خاصة مناطق الشمال الغربي، تقلبات جوية مع رياح نشطة تثير الأتربة، بسبب امتداد لمنخفض جوي صحراوي يتمركز وسط الجزائر.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، تراوح درجات الحرارة القصوى اليوم الإثنين، على غالبية مناطق الشمال بين 24 و31 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا، حيث تتراوح على غالبية المناطق بين 33 و40 درجة مئوية.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا على غالبية المناطق، إذ تصل إلى 40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شرقية ثم جنوبية شرقية، نشطة أحيانا على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على الجبل الأخضر، ومناطق أقصى الساحل الشرقي، ثم تسجل ارتفاعا على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على الحمادة والجفرة.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على غالبية المناطق.

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