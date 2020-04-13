عماري زايد ينعي مقتل 4 أساتذة جامعيين في «معركة أبوقرين»

وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، (أرشيفية: الإنترنت)

نعى عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد، وفاة أربعة أساتذة ينتمون إلى جامعة مصراتة لقوا حتفهم في «معركة أبوقرين» أمس.

وقال زايد في بيان صدر اليوم الإثنين إن الأساتذة هم: رئيس قسم الميكانيكا بكلية الهندسة خالد البهلول، وعضوا هيئة التدريس بالكلية نفسها أحمد الطوراس وسالم بن غازي، والأستاذ في كلية العلوم التقنية خليل عيسى، حسب صفحة وزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واندلعت أمس اشتباكات قوية في منطقة أبوقرين (جنوب شرق مصراتة)، إذ أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري السيطرة على بوابتها الغربية، قبل أن يكشف عن سقوط طائرة تابعة للقيادة العامة بها ومقتل طاقمها، لكن الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، قال إن «قوات الوفاق» استدرجت قوات القيادة العامة، إذ «تراجعت تكتيكيا من تمركزاتها الأمامية»، ثم أطلقوا هجوما مضادا من كافة المحاور.

وأسفرت المواجهات أمس عن مقتل عدد من المدنيين، إذ قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن أحد أفراده قتل جراء قصف جوي في مدينة مصراتة أصاب سيارات إسعاف، كما قتل طفل وأصيب والداه وشقيقاه في قصف بمنطقة عين زارة، قرب جامعة ناصر.