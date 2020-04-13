«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل

نشرة الصيد البحري

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة إلى قوية على طول الساحل، تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد الصادر عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يصل إلى المترين، كما أن الرؤية جيدة، وأحيانا متوسطة على بعض المناطق بالساحل.

الساحل من رأس جدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتـراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

الساحل من سرت إلى طبرق

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يصل ارتفاعه إلى متر.

- درجة حرارة 18 درجة مئوية، والرؤية جيدة.