دخول وحدة في محطة كهرباء مصراتة إلى العمل تدريجيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 10:22 صباحا
محطة كهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة البخارية الأولى في محطة مصراتة المزدوجة عودتها إلى العمل، والدخول تدريجيا على الشبكة.

ويأتي ذلك بعد تشغيل الوحدة الغازية الثانية بالمحطة يوم السبت الماضي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السبت الماضي.

وأمس، جددت الشركة مناشدتها «الخيرين من أبناء الوطن التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح حتى يتسنى تشغيل كامل وحدات التوليد والقضاء على العجز وإرجاع الشبكة الكهربائية لسابق عهدها».

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وأوضحت الشركة، أنها «قامت بجهود كبيرة من أجل تشغيل بعض وحدات التوليد الغازية بالوقود الخفيف»، إلا أن العجز لا يزال كبيرا بسبب وجود بعض وحدات التوليد الأخرى خارج الخدمة نتيجة استمرار قفل الصمام.

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