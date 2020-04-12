قنونو يتحدث عن استدراج قوات «القيادة العامة» في أبوقرين وتنفيذ 12 ضربة جوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 10:27 مساء
صورة نشرتها عملية بركان الغضب تتحدث عن خسائر قوات القيادة في منطقة أبو قرين, 12 إبريل 2020 (بركان الغضب)

قال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن مقاتلين من «الجنجويد» وما يعرف بفصيل «مناوي الدارفوري»، وقوات من القيادة العامة تقدمت إلى منطقة أبوقرين، مشيرا إلى أن قوات الوفاق «تراجعت تكتيكيا من تمركزاتها الأمامية»، لعلمها قبل يومين بموعد تقدم هذه القوات.

وأضاف قنونو، خلال إيجاز صحفي اليوم الأحد، أن قوات القيادة العامة «ابتلعت الطعم»، حيث استدرجوا في شوارع أبوقرين ومناطقها المفتوحة، ثم أطلقت قوات الوفاق هجوما مضادا من كافة المحاور.

المسماري: فقدنا طائرة حربية ومقتل طاقمها بالكامل

وأوضح قنونو، إن سلاح الجو الليبي التابع للوفاق نفذ اثنتي عشرة ضربة جوية دقيقة استهدفت مدرعات وعربات جراد ومنصات صواريخ، مشيرا إلى فرار من وصفهم بـ«المرتزقة تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد».

وفي وقت سابق اليوم أعلن الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، السيطرة على بوابة أبوقرين الغربية، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار المسماري، في منشور آخر، إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة أبوقرين (جنوب شرق مصراتة).

صورة نشرتها عملية بركان الغضب تتحدث عن خسائر قوات القيادة في منطقة أبو قرين, 12 إبريل 2020 (بركان الغضب)
صورة نشرتها عملية بركان الغضب تتحدث عن خسائر قوات القيادة في منطقة أبو قرين, 12 إبريل 2020 (بركان الغضب)
صورة نشرتها عملية بركان الغضب تتحدث عن خسائر قوات القيادة في منطقة أبو قرين, 12 إبريل 2020 (بركان الغضب)
صورة نشرتها عملية بركان الغضب تتحدث عن خسائر قوات القيادة في منطقة أبو قرين, 12 إبريل 2020 (بركان الغضب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جونسون يؤكد أن حالته كانت لتتدهور في أي لحظة خلال وجوده في المستشفى
دولى
بريطانيا ستمنح الدول النامية 200 مليون جنيه استرليني لمواجهة «كورونا»
اقتصاد
1920 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
صنع الله: غلق أنبوب الغاز بسيدي السائح عمل إجرامي ويجب أن ينتهي في الحال
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
رئيس وحدة بجهاز مكافحـة المخدرات في أجدابيا يروي كيفية ضبط المواد المخدرة
ليبيا
قرقاش يناقش مع ويليامز وقف إطلاق النار ومواجهة «كورونا» في ليبيا
ليبيا
الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
جريدة «الوسط»: تصعيد ميداني ملفت في حرب العاصمة.. و«كورونا» يتقدم
ليبيا
«نيويورك تايمز»: «كورونا» يضرب 150 من أفراد العائلة الحاكمة في السعودية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أقنعة تعتمد على النحاس لمقاومة «كورونا»