«تسييري تراغن» يناشد أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية التدخل لإنقاذ المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 08:02 مساء
مستشفى تراغن العام, (أرشيفية : الإنترنت)

طالب رئيس المجلس التسييري تراغن، عبدالله ياسين، الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة بالنظر إلى أوضاع المدينة والمناطق المحيطة.

وأوضح ياسين، في تصريحات صحفية، أن البلدية تعاني كثيرًا من الصعوبات منها عدم وصول سلع تموينية منذ فترة طويلة، إضافة إلى نقص الغاز والوقود، لاسيما في المستشفيات، لافتًا إلى أن السيولة النقدية لم تصل للمصارف منذ قرابة العام والأجهزة الأمنية ليست لديها إمكانات، بينما جهاز الحرس البلدي يملك سيارة واحدة فقط منذ العام 2010.

تعليق العمل بالمراكز الصحية وإقفال حدود بلدية تراغن بسبب «كورونا»

وتابع أن هناك تذبذبًا بالكهرباء في مناطق تراغن والقطرون وتمسة وأم الأرانب وتجرهي، لأنها تصل من الشمال الغربي، على الرغم من أن محطة أوباري الكهربائية تبعد عن المدينة قرابة 200 كيلومتر فقط.

وبشأن مكافحة وباء «كورونا» قال ياسين، إنه لم تصلهم أي مساعدات أو معدات لمواجهة الوباء، مضيفًا أن هناك بعض المستلزمات البسيطة وصلت عن طريق جهاز الإمداد الطبي فرع سبها، لكنها لا تكفي لشيء.

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