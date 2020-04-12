إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 07:52 مساء
الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالمنطقة الشرقية الدكتور أحمد الحاسي, (الإنترنت)

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، التابعة للحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، إجراء التحاليل المطلوبة لأربع عشرة حالة مشتبهًا في إصابتها بفيروس «كورونا» منذ السابعة مساء أمس.

وأوضح الحاسي، في الإيجاز الصحفي اليوم الأحد، أن جميع نتائج تحاليل العينات خرجت سلبية، مضيفًا أن الوضع الوبائي المحلي لازال جيدًا، وجميع نقاط الرصد مفعلة.

وأضاف الحاسي أن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19، وصل إلى 203 حالات، منها 199 عينة سالبة و4 عينات إيجابية.

وشددد على أن اللجنة تحكمت في البؤرة الوبائية خلال الأربعة الأيام الماضية وعلى مدى 98 ساعة عملاً متواصلة.

ولفت إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالحالة الصفرية، الذي يخضع للحجر الطبي في مستشفى الهواري، مشدددًا على أن حالته مستقرة ويتماثل للشفاء ويشكر جميع الأطباء والأطباء المساعدين والتمريض والخدمات القائمين على حالته.

وأوضح أن اللجنة الطبية الاستشارية دربت 16 عنصرًا طبيًّا وطبيًّا مساعدًا من سرت ودرنة ومخيمات تاورغاء على الرصد والتقصي، وأخذ العينات وارتداء الألبسة الواقية.

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