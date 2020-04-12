المجلس التسييري لبلدية طبرق يطالب أصحاب صالات الأفراح بالإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 06:45 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الأحد، أصحاب صالات الأفراح بضرورة الإغلاق والتعاون مع الجهات الأمنية، امتثالًا لقرار فرض حظر التجول ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، بحسب ما نشره المجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المجلس البلدي طبرق إنه لاحظ من خلال تقارير جهاز الحرس البلدي مزاولة بعض صالات الأفراح أعمالها رغم قرارات الإغلاق وحظر التجول المعلنة من قبل الحكومة الموقتة.

وأهاب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بالجميع ضرورة احترام القوانين لدواعي المصلحة العامة وللحفاظ على صحة المواطنين وخوفًا من انتشار الوباء، آملًا من المعنيين إغلاق صالاتهم والتعاون مع الجهات الأمنية.

رئيس قسم النجدة بطبرق: فرض حظر التجول بالقوة وإغلاق المحلات المخالفة

وأمس السبت، أكد رئيس قسم النجدة في طبرق، المقدم سامي إدريس، فرض حظر التجول بالقوة، وإغلاق كافة المحلات المخالفة لقرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة.

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