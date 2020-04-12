اللواء سالم الرفادي آمرا لمنطقة طبرق العسكرية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 12 أبريل 2020, 04:40 مساء
مراسم التسليم والاستلام بين اللواء هاشم بورقعة واللواء سالم الرفاي بمنطقة طبرق العسكرية. (الإنترنت)

جرت، صباح اليوم الأحد، بمنطقة طبرق العسكرية مراسم التسليم والاستلام بين آمر المنطقة السابق اللواء هاشم بورقعة والآمر الجديد اللواء سالم الرفادي.

وقال المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية إن مراسم التسليم والاستلام جرت بإشراف لجنة مكلفة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللواء سالم الرفادي أكد فور توليه مهام منصبه حرص منطقة طبرق العسكرية على النسيج الاجتماعي للمنطقة، مشددًا على أنه لن يسمح لأي أحد، أيًّا كان، أن يهدد الأمن بتهريبه للهجرة غير الشرعية أو غيرها.

حضر مراسم التسليم والتسلم ضباط وضباط صف وجنود منطقة طبرق العسكرية.

يشار إلى أن اللواء سالم الرفادي كان العام 2014 آمرًا لمنطقة طبرق العسكرية قبل أن يكلف آمرًا لمجموعة عمليات عمر المختار القتالية.

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