بالصور.. تعقيم شوارع بنغازي خلال ساعات الحظر

من عمليات التعقيم في شوارع بنغازي. (وال)

عقمت هيئة السلامة الوطنية (وحدة إطفاء المدينة)، عدة مناطق في مدينة بنغازي في ساعات حظر التجول، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد فيروس «كورونا».



وحسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، شمل التعقيم مناطق (السلماني الغربي، والشرقي، وبن يونس، وعمارات منطقة سيدي حسين. ومن المقرر أن يستمر العمل يوميا ليلا ونهارا لتعقيم أكثر عدد من المناطق داخل شوارع المدينة.

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وطالبت الهيئة أهالي المناطق بالإلتزام بحظر التجول والبقاء في المنازل، وعدم عرقلة فرق التعقيم. يشار إلى أن عدة جهات تباشر عمليات التعقيم، وهي وحدة إطفاء المدينة والجامعة وقسم طبرق، وقسما الطوارئ والأزمات والمفرقعات بالمنطقة الشرقية، وشركة الميدان وكيل شركة (مان وبوش) الداعمة منذ إنطلاق هذه الحملة بسيارتين إطفاء.

من عمليات التعقيم في شوارع بنغازي. (وال)

من عمليات التعقيم في شوارع بنغازي. (وال)