تخفيف الحظر عن المحلات التجارية المغلقة 24 ساعة في بنت بية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 02:23 مساء
عميد بلدية بنت بية وعدد من عمداء الجنوب خلال اجتماع مع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الشهر الماضي. (بلدية بنت بية)

أعلنت بلدية بنت بية، اليوم الأحد، قرار رفع الحظر عن جميع المحلات التجارية التي أُغلقت لمدة 24 ساعة، مع الالتزام بساعات حظر التجول المقررة حسب قرار الحكومة الموقتة.

ونشرت البلدية، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خطابًا يحمل تعليمات من مركز شرطة بنت بية «تسمح بفتح الأنشطة التجارية، التي جرى إغلاقها خلال الحملة الأخيرة»

إلا أن الحظر، حسب نص الخطاب، «بدأ من الساعة الثالثة مساءً إلى الساعة السابعة صباحًا». واستند القرار إلى «تعليمات وزير الداخلية لرؤساء الغرف الأمنية المشكلة لمواجهة كورونا بتفويضهم لاتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات خلال ساعات حظر التجول بما لا يخل بالهدف تحت بند واجب التخفيف على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم.

وأجاز القرار فتح محلات الملابس والأحذية وورش تصليح الإطارات ومحلات الصرافة خارج فترة حظر التجوال، مع مراعاة اتباع الاحتياطات الوقائية، كعدم السماح بالجمهرة واحتكاك الزبائن وإبقاء مسافة آمنة بينهم، وارتداء الكمامات والقفازات.

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