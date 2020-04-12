لجنة مجابهة «كورونا» تعلن تسجيل إصابة جديدة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 02:02 مساء

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، منذ قليل، تسجيل حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا بالبلدية.

ونقل بيان رسمي صادر عن الناطق باسم اللجنة قوله إنها تلقلت اليوم الأحد نتائج عينات جديدة من فريق الرصد التابع للجنة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض التي تأكد من بينها تسجيل حالة جديدة بالبلدية».

وأشار البيان إلى أن الحالة الإيجابية التي جرى اكتشافها تعود لمخالطة إحدى الحالات السابقة، لافتا إلى أن جميع الفرق المكلفة بشارت إجراءاتها بناء على خطة الاستجابة. ومع اكتشاف الإصابة الجديدة، ترتفع عدد الحالات الإيجابية التي جرى تسجيلها في مصراتة إلى 10 حالات.

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