شركة الكهرباء تطلق مناشدة جديد بفتح صمام غاز سيدي السائح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 01:48 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)


جددت الشركة العامة للكهرباء مناشدتها «الخيرين من أبناء الوطن بالتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح حتى يتسنى للشركة تشغيل كامل وحدات التوليد والقضاء على العجز وإرجاع الشبكة الكهربائية لسابق عهدها».

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها «قامت بجهود كبيرة من أجل تشغيل بعض وحدات التوليد الغازية بالوقود الخفيف»، إلا أنها أوضحت أن «العجز لا يزال كبيراً بسبب وجود بعض وحدات التوليد الاخرى خارج الخدمة نتيجة استمرار قفل الصمام».

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كما ناشدت الشركة المواطنين «تشغيل الأدوات الكهربائية الضرورية فقط للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية حتى انتهاء هذه الظروف الاستثنائية الطارئة».والخميس الماضي، ناشدت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء منظمات المجتمع المدني وعمداء البلديات وأهل الخير وكل المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح حتى تستطيع الشركة تغذية المواطنين بالتيار.

وفي وقت سابق اليوم، ردت الشركة على المشككين في عدم وجود صمام غاز بمنطقة سيدي السائح، وأعادت نشر البيان الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، الذي يؤكد «الإغلاق الغير القانوني لخط انابيب الغاز الذي يغذي محطات توليد الطاقة والمصانع الاستراتيجية في المنطقة الغربية». وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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