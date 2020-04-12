شركة الكهرباء ترد على المشككين في وجود صمام غاز بـ«سيدي السائح»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 12:20 مساء
مقر الشركة العامة للكهرباء في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)


ردت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، على المشككين في عدم وجود صمام غاز بمنطقة سيدي السائح.

وأعادت الشركة نشر البيان الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، الذي يؤكد «الإغلاق الغير القانوني لخط انابيب الغاز الذي يغذي محطات توليد الطاقة والمصانع الاستراتيجية في المنطقة الغربية». وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

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وحسب بيان المؤسسة الصادر أمس السبت فقد تعرض أنبوب الغاز عند الصمام LVS-5 بمنطقة سيدي السائح للإغلاق «بشكل غير قانوني» الخميس، «علمًا بأن هذا الأنبوب يغذي مصانع الإسمنت بالمنطقة ومحطتي الخمس ومصراتة لتوليد الطاقة بما يقرب من 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا»، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية.

والخميس الماضي، ناشدت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء منظمات المجتمع المدني وعمداء البلديات وأهل الخير وكل المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بالتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح حتى تستطيع الشركة تغذية المواطنين بالتيار.

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