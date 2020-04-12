«الصليب الأحمر» يدعو لتسهيل المساعدات الإنسانية في ليبيا

مساعدات إنسانية تابعة لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا. (الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر)

أعربت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، اليوم الأحد، عن خشيتها من «تضاعف معاناة الأسر المتضررة جراء النزاع في ليبيا نتيجة فيروس (كورونا المستجد)» مشيرة إلى أن «مئات الآلاف من الليبيين يقعون تحت وطأة نزاع محتدم بينما يمثُل أمامهم خطر تفشي فيروس (كوفيد-19)، ويهدد بإضعاف المنظومة الصحية الهشة في البلاد»، ودعت «السلطات إلى أن تكفل تيسير تسليم المساعدات الإنسانية مع الحفاظ على التدابير الوقائية مثل التباعد الجسدي، وإلا فإن الأشخاص الذين يعتمدون على تلك المساعدات سيواجهون معاناة كبيرة».

ونقل بيان صادر عن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، ومقرها جنيف، عن رئيس العمليات ويلم دي يونغ القول: «نظام الرعاية الصحية الليبي كان يعاني أصلًا قبل تفشي جائحة كوفيد-19». وأضاف: «بعض الأطباء المتخصصين الذين يلزمهم الحصول على تدريب بشأن بروتوكولات منع انتشار عدوى هذا الفيروس يُستدعَون مرة أخرى إلى الخطوط الأمامية لعلاج المصابين».

مستشفيات وعيادات منهكة

وأردف دي يونغ: «العيادات الطبية والمستشفيات منهمكة في رعاية جرحى الحرب والمصابين بأمراض مزمنة، لذا فإن قدرتها على استقبال المصابين بفيروس كوفيد-19 محدودة. هي بحاجة إلى مزيد الدعم والموارد لمواجهة هذا التحدي». وسلط بيان الصليب الأحمر الضوء على «تصعيد القتال في طرابلس رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، ما أجبر الناس على الفرار من منازلهم وألحق أضرارًا بالبنية التحتية المدنية».

والأسبوع الماضي استقبلت العاصمة طرابلس العام الثاني من الحرب، التي ما زالت تشتعل في تخومها الجنوبية، بتصعيد ملفت بين القوات التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق. اُغتيلت «الهدنة الإنسانية» في مهدها، رغم استجابة طرفي الاقتتال للنداءات الدولية، التي دعت إلى هذه الهدنة لمواجهة تفشي وباء «كورونا»، وزادت خطورة الوضع مع استهداف المؤسسات الصحية، التي يفترض أن تكون مأوى لبعض المصابين بالوباء، ووفق بيان الصليب الأحمر «شهدت بعض المناطق في طرابلس، مثل منطقة أبو سليم، زيادة عدد المرضى أربعة أضعاف في الأشهر الأخيرة، وغالبًا ما يرجع ذلك إلى تدفق العائلات النازحة، التي يعيش الكثير منها في مراكز جماعية».

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وقالت نائبة رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية في طرابلس ماريا كارولينا: «لقد أخبَرَنا النازحون الليبيون، بمَن فيهم بعض زملائنا، أنه ليس لديهم خيار سوى العودة إلى منازلهم بالقرب من خط المواجهات، خوفًا من نقلهم عدوى الفيروس إلى منازل آبائهم المسنين أو أفراد أسرهم». وأضافت: «هذا يسلط الضوء على خيارات تتجاوز التصور يضطر بعض الناس إلى اتخاذها في الوقت الذي يكافحون فيه ليقرروا ما إذا كان القصف والغارات الجوية تشكل تهديدًا أكبر على حياتهم مقارنة بالفيروس».

تدابير وقائية وتسهيل المساعدات

ودعا الصليب الأحمر إلى «اتخاذ تدابير وقائية خاصة تكفل عدم وصول عدوى الفيروس إلى داخل السجون، حيث يستحيل تطبيق سياسة التباعد الجسدي»، محذرًا من أن «المهاجرين في ليبيا معرضون بشدة للإصابة بالمرض، حيث إن العديد منهم لا يحصلون على القدر الكافي من المعلومات أو الرعاية الصحية أو الدخل المادي» وأضاف: «نشهد بالفعل زيادة في تكلفة المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الأساسية، ما يشكل ضغطًا إضافيًّا على بعض العائلات الأشد استضعافًا في ليبيا».