«الأرصاد» تتوقع استمرار الطقس المستقر بأغلب المناطق

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (12 أبريل).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الطقس المستقر على أغلب مناطق ليبيا اليوم، الأحد، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًّا اعتبارًا من اليوم على مناطق غرب ليبيا، ويكون الارتفاع نسبيًّا بعد غدٍ الثلاثاء مع رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًّا من يوم غدٍ الإثنين إلى جنوبية شرقية، فجنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا يوم الثلاثاء، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار. أما درجات الحرارة فتتراوح بين 21 و26 درجة وتسجل ارتفاعًا بداية من يوم غدٍ، وتتراوح بغد الثلاثء بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليح - سهل بنغازي - حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول بعد غدٍ الثلاثاء إلى جنوبية شرقية، أما الحرارة فتتراوح بين 18 و25 درجة، وتسجل ارتفاعًا بعد غدٍ الثلاثاء.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وسرعتها ببن الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتكون شمالية شرقية على غدامس. ودرجات الحرارة بين 30 و37 درجة، وتسجل ارتفاعًا غدًا ما بين 37 و14 درجة.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول تدريجيًّا من يوم الثلاثاء إلى شرقية فجنوبية شرقية. والحرارة بين 24 و28 درجة، مع ارتفاعها تدريجيًّا بعد غدٍ الثلاثاء.