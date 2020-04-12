بالصور.. صيانة شبكة المياه المتهالكة منذ السبعينات في نالوت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 10:23 صباحا
من أعمال صيانة شبكة المياه المتهالكة في نالوت. (المجلس البلدي نالوت)

أعلن المجلس البلدي نالوت بدء أعمال صيانة شبكة المياه المتهالكة مند سبعينات القرن الماضي.

وأشار بيان صادر عن المجلس، أمس السبت، إلى «تركيب ومد وخطوط ووصلات ومواسير جديدة لمسافة ثلاثة كيلو مترات بإشراف مهندسي وفنيي شركة المياه والصرف الصحي نالوت».

ويسعى المجلس البلدي للتغلب على أزمة نقص مياه الشرب، في ظل ارتفاع أسعار صهاريج المياه، والتي تجاوزت 50 دينارا للصهريج الواحد.

من أعمال صيانة شبكة المياه المتهالكة في نالوت. (المجلس البلدي نالوت)
من أعمال صيانة شبكة المياه المتهالكة في نالوت. (المجلس البلدي نالوت)
من أعمال صيانة شبكة المياه المتهالكة في نالوت. (المجلس البلدي نالوت)
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