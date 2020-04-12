بالصور.. عمليات التعقيم في بلدية نسمة

عمليات التعقيم في المحلات التجارية والمصالح العامة والخاصة في بلدية نسمة. (المجلس البلدي نسمة)



أعلنت بلدية نسمة استمرار عمليات التعقيم في كافة المحلات التجارية والمصالح العامة والخاصة منذ أسبوعين، تحسبا لفيروس «كورونا» المستجد.



وأوضحت البلدية، في بيان، أن عمليات التعقيم تجري تحت إشراف رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة مرض «كورونا» المستجد، حيث ينفذ تلك العمليات شركة الأشغال العامة بالبلدية ومتطوعون، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونشر المكتب الإعلامي لبلدية نسمة صورا لعمليات التعقيم في عدد من المحلات والمصالح العامة بالبلدية. ولم تسجل البلدية أية إصابات بالفيروس حتى الآن، فيما جرى الاشتباه في حالة إصابة في الثامن والعشرين من مارس الماضي، وأثبتت نتائج التحاليل أنها سلبية.

وفي 23 مارس، قرر عميد المجلس البلدي نسمة، علي الأشتر، تشكيل غرفة الطوارئ الخاصة برصد الوباء وطرق مكافحة فيروس كورونا المستجد لمنع انتشاره. ونبه مكتب الأرصاد وتقصي الأوبئة مزدة بأن الإبلاغ عن أي حالة اشتباه هو من اختصاص المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

عمليات التعقيم في المحلات التجارية والمصالح العامة والخاصة في بلدية نسمة. (المجلس البلدي نسمة)

عمليات التعقيم في المحلات التجارية والمصالح العامة والخاصة في بلدية نسمة. (المجلس البلدي نسمة)

عمليات التعقيم في المحلات التجارية والمصالح العامة والخاصة في بلدية نسمة. (المجلس البلدي نسمة)

عمليات التعقيم في المحلات التجارية والمصالح العامة والخاصة في بلدية نسمة. (المجلس البلدي نسمة)