برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحفر بئري مياه في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 08:15 صباحا
مضخات مياه تصل إلى مدينة الكفرة، 11 فبراير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مشروع حفر بئري مياه في الكفرة بالتعاون مع المجلس التيسيري لبلدية المدينة.

وحسب المكتب الإعلامي للبلدية، السبت، فإنه من المقرر حفر بئر بمقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بعمق 300 م . وأشار بيان البلدية إلى أن البئر الآخر من المزمع حفره في حي العوادل بمنطقة الهواري بعمق 400 م.

ونوه إلى أن زيارة الموقع سوف تكون في تمام الساعة 10 صباح يوم الخميس المقبل بمقر الشركة، فيما يكون الثلاثين من أبريل المقبل هو آخر موعد لتقديم العروض.

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وتعاني المدينة وضواحيها من مشكلات نقص مياه الشرب، فيما وضع المجلس التسييري للبلدية وضع خطة تهدف إلى حل ، تشمل حفر آبار وتوفير مضخات، ومد خطوط المياه، والربط بين الشبكات حسب احتياجات كل منطقة، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالكفرة.

وفي نهاية العام الماضي، انتهى المجلس من حفر بئر وتركيب مضخة في حي بزيمة، وتزويد المنطقة بالمواد اللازمة لربط البئر بخطوط المياه، إلى جانب الانتهاء من ربط حي الشهداء بمنطقة الهواري بالشبكة العامة.

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