«بركان الغضب» تتهم قوات القيادة العامة بـ«استهداف مخازن الأدوية بمنطقة السواني»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 01:52 صباحا
أدخنة ونيران متصاعدة من أحد المباني، قالت عملية «بركان الغضب» أنه لمخزن أدوية، 12 أبريل 2020. (بركان الغضب)

اتهمت عملية «بركان الغضب»، اليوم الأحد، قوات القيادة العامة باستهداف «مخازن الأدوية بمنطقة السواني بصواريخ غراد»، لافتًة إلى أن ذلك يأتي «بعد يومين من استهدافها مخازن الأدوية بمستشفى الخضراء بطرابلس، التي تحتوي معدات الحماية والوقاية من فيروس كورونا».

وقالت العملية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الاستهداف يأتي كذلك بعد قصف قوات القيادة العامة «مرتين على مدار يومين مستشفى الخضراء» ما تسبب في «إصابة طبيب جراح خلال إجرائه عملية جراحية لأحد المرضى بشظايا». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

أدخنة ونيران متصاعدة من أحد المباني، قالت عملية «بركان الغضب» أنه لمخزن أدوية، 12 أبريل 2020. (بركان الغضب)
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