«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل ليبيا إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 25 حالة.

وأوضح المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم 17 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» كان من بينها حالة واحدة موجبة لمخالطة والبقية سالبة.

يشار إلى أن لجنة مكافحة فيروس «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة أعلنت مساء السبت عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 25 حالة من بينها حالة وفاة لمسنة تبلغ 85 عامًا إلى جانب 8 حالات تم شفاؤها من الفيروس.