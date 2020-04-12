لجنة مكافحة «كورونا» بسرت تؤكد خلو المدينة من أية إصابات بالفيروس

مقر بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

اكد رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد بسرت، الدكتور فتحى الكاسح، عميد كلية الطب البشرى بجامعة سرت، خلو حالة اشتباة لمريض بسرت من فيروس «كورونا»، بعدما ظهرت نتائج تحليله المختبرية سلبية.

وأوضح الكاسح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المريض يعاني من التهابات في الصدر إلى جانب مشكلات مزمنة آخرى، لافتًا إلى أن فريق الرصد الطبي بالعيادة المجمعة المركزية بسرت سحب عينه منه ونقلها إلى المختبر الرئيسي في بنغازي ليتأكد خلو المريض من الفيروس.

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وتعني هذه النتيجة خلو مدينة سرت من أية إصابات بفيروس «كورونا»، وفي هذا السياق، قدم الكاسح شكرة لكل الفرق الطبية وأعضاء اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس «كورونا» بالمدينة على جهودهم في مجابهة الوباء.

يشار إلى تجهيز حجر صحى بسرت بمركز الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب عيادتين للحميات بمجمع عيادات سرت، وجمعية الهلال الأحمر بالمدينة، علاوة على وضع خيمة أمام مجمع العيادات مزودة بعناصر تمريض لقياس درجة الحرارة لأى مريض أو مريضة يعانى من أعراض اشتباه.