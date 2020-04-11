استهداف المنشآت الطبية ومواجهة «كورونا» على طاولة اجتماع المشري وحمودة سيالة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 11:31 مساء
اجتماع خالد المشري مع حمود سيالة في مجلس الدولة بطرابلس، 11 أبريل 2020. (صفحة المجلس على فيسبوك)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، حمودة سيالة، تداعيات العدوان تداعيات العدوان على العاصمة طرابلس وضواحيها، والاستهداف الممنهج للمنشآت والطواقم الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المشري رفقة نائبيه الأول والثاني، محمد بقي وفوزي العقاب، مع سيالة رفقة نائبيه جلال الشويهدي، ومحمد آدم لينو، وذلك بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، حسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع «فيسبوك».

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كما تطرق الاجتماع إلى آخر التطورات السياسية والاقتصادية، إلى جانب الإجراءات والتدابير لمجابهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

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