تنسيق بين لجنة مجابهة «كورونا» بـ«الموقتة» وصندوق موازنة الأسعار لمنع تسرب السلع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 09:09 مساء
اجتماع لجنة مجابهة كورونا بالحكومة الموقتة، 11 أبريل 2020. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

طالبت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، اليوم السبت، رئيس صندوق موازنة الأسعار، محمد أبوالقاسم بعدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية إلا بعد التنسيق معها؛ للحد من تسرب السلع لغير مستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع رئيس صندوق موازنة الأسعار، ورئيس فرع صندوق الزكاة بنغازي، إضافة إلى اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

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كما طالبت اللجنة الصندوق بضرورة إحالة كافة الكشوفات التي تبيِّن الجمعيات الاستهلاكية التي تسلمت مخصصاتها من السلع التموينية للتأكد من مدى التزامها بتوزيع هذه المخصصات للمستحقين من المواطنين ومتابعتها، بما يضمن محاربة المضاربة والجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

ودعت اللجنة، الصندوق إلى ضرورة التقنين في توزيع السلع الغذائية لضمان تخطي المخزون الاستراتيجي للأزمة الراهنة، وإحالة قوائم بكافة المخزون الموجود بالمخازن الرئيسة للصندوق، وذلك للعمل على سد العجز وتنمية الموجود تحسبًا لأي طارئ.

من جهة أخرى، طالبت اللجنة فرع صندوق الزكاة بنغازي، بالانتقال الفوري للشارع الذي اكتشفت فيه الحالة المصابة بفيروس «كورونا»، لتوزيع سلال غذائية كاملة على كافة العائلات القاطنة في ذلك الشارع بعد فرض الحجر الصحي الإجباري عليهم.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» مع اللجنة الطبية الاستشارية الأوضاع الوبائية المحلية، مطمئنة على سير العمل بمختلف المرافق الصحية، كما بحثت أوضاع المواطنين العالقين في الخارج، وإمكانية إعادتهم بعد تجهيز أماكن للحجر الطبي بالاستناد إلى الآراء الطبية بالخصوص.
 

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