«خارجية الوفاق» تتحفظ على بيان البعثة الأممية بشأن قطع المياه والكهرباء عن طرابلس

مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، اليوم السبت، تحفظ وزارته على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن العاصمة طرابلس.



وأبدى القبلاوي، في بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بموقع «فيسبوك»، استغراب وزارته من الأسلوب «الذي دأبت عليه البعثة منذ العدوان على طرابلس»، وخص بالذكر «إصرارها منذ بدأ العدوان على عدم تسمية الفاعل/ الجاني في كل الأفعال والجرائم المرتكبة رغم علانية فاعلها واعترافه أكثر من مرة بارتكابه لها» حسب نص البيان.

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واعتبر الناطق أن عدم ذكر الفاعل والاكتفاء بكلمات الاستهجان «يشجع المجرمين على تكرار جرائمهم»، كما أعلن تحفظ وزارته كذلك على وصف البعثة «هذه الجرائم بالأعمال الفردية رغم تكرارها بشكل ممنهج» من قبل قوات القيادة العامة، وفي المناطق الواقعة تحت سيطرتها.



وقال القبلاوي إن وصف هذه الأعمال بـ«الفردية يعد تبرئة مباشرة لمصدري الأوامر والمحرضين المباشرين لارتكاب الجرائم، وهو للأسف نفس الأسلوب الذي اُتبع في بيان البعثة الخاص بقصف المستشفيات، الذي كان آخره قصف مستشفى الهضبة الخضراء».



وأكد القبلاوي رصد وزارة الخارجية «كل هذه الجرائم وتوثيق أماكنها وأعدادها وتواريخها لإحالة كل ذلك إلى الجهات المعنية والمنظمات الدولية والحقوقية والأدلة المتوافرة بما فيها اعتراف مسؤولين من (قوات القيادة العامة) بارتكاتهم كل هذه الجرائم»، مذكرًا بالمناشدة التي أطلقتها وزارة الصحة لكل المنظمات الدولية والحقوقية بضرورة حماية المستشفيات والمباني المدنية والخدمية.



كما دعا «البعثة الأممية الموجودة في طرابلس التي تعرضت أيضًا للقصف» من قبل قوات القيادة العامة لتحمل «مسؤولياتها الكاملة» للتعاون الكامل مع حكومة الوفاق لرصد وتوثيق هذه الجرائم ووقف هذه الهجمات التي ترقى لـ«جرائم ضد الإنسانية».