الحاسي يعلن نتائج تحليل «كورونا» لـ3 حالات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 07:37 مساء

قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، إن العدد الكلي للحالات للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19 بلغ 189 حالة، ولم يتأكد إصابة سوى 4 حالات فحسب بينهن الحالة الصفرية.

وأوضح الحاسي في الإيجاز الصحفي عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه منذ السابعة من مساء أمس وحتى السابعة من مساء اليوم أجريت التحاليل لثلاث حالات وكانت جميعها سالبة، مؤكدًا أن الوضع الوبائي المحلي لازال جيدًا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة.

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