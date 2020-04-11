القبلاوي: وفاة ليبي مقيم في بلجيكا جراء إصابته بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 06:57 مساء
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، اليوم السبت، وفاة المواطن الليبي الدكتور إبراهيم بوشيمة في بلجيكا جراء إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال القبلاوي في بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الدكتور إبراهيم مقيم في بلجيكا منذ سبعينيات القرن الماضي، لافتًا إلى تواصل السفارة الليبية في بروكسل باستمرار مع عائلة المرحوم وهم بصحة جيدة.

وفي سياق آخر، أكد الناطق باسم الخارجية إن السفارة الليبية في بريطانيا رصدت إصابة 50 مواطنًا بينهم 20 طفلًا بالفيروس، لافتًا إلى تماثل طفلين للشفاء، واستقرار الوضع الصحي لباقي الحالات.

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