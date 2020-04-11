وصول 25 ألف اختبار سريع للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لمطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 06:35 مساء
شحنة معدات وقاية شخصية للممارسين الصحيين في غرف العزل قادمة من بلجيكا, مطار مصراتة 11 إبريل 2020 (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول شحنة قادمة من بلجيكا، اليوم، تحوي معدات وقاية شخصية خاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل، فضلاً عن 25 ألف اختبار سريع للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وبحسب بيان للوزارة، تتضمن الشحنة التي وصلت عن طريق مطار مصراتة الدولي، 5 آلاف قطعة من بدل العزل الواقية.

بالصور: «صحة الوفاق» تتسلم مساعدات طبية من تركيا لمواجهة فيروس «كورونا»

من جانبه قال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، إن وصول هذه الشحنة يأتي تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوفير الإمدادات الطبية الخاصة بعمل مواقع عزل المصابين بفيروس «كورونا المستجد».

وفي وقت سابق من اليوم تسلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، شحنة مساعدات صحية، تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات من «الشعب التركي لمساعدة الشعب الليبي» في مواجهة وباء «كورونا المستجد» والحد من انتشاره.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق، اليوم، قام سرحات أكسن، سفير تركيا لدى ليبيا، بتسليم الشحنة إلى وكيل عام وزارة الصحة محمد الهيثم.

شحنة معدات وقاية شخصية للممارسين الصحيين في غرف العزل قادمة من بلجيكا, مطار مصراتة 11 إبريل 2020 (صحة الوفاق)
شحنة معدات وقاية شخصية للممارسين الصحيين في غرف العزل قادمة من بلجيكا, مطار مصراتة 11 إبريل 2020 (صحة الوفاق)
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